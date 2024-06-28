Татарстан ставит на импортозамещение: от волокон до систем РЭБ

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Республика
28 июня 2024  13:20
Автор:
Эндже Гарафиева

На заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», проведенном Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, были представлены передовые импортозамещающие проекты в разных отраслях.

Так, о разработках физико-технического института рассказал его директор Сергей Иванов. Участники заседания узнали про технологии получения волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена и игольчатого кокса из нефтепродуктов, а также исследования в области квантовых коммуникаций, фотоники и управляемого термоядерного синтеза.

По словам Иванова, институт хочет провести исследвание нового материала, они до сих пор пользуются зарубежными поставками. В частности, необходимо отработать процессы производства анодных материалов для литиевых аккумуляторов.

Представлен был и проект по созданию винтовых противообледенителей для речного транспорта, которые могут обеспечить всесезонную навигацию на Волге и использоваться при возведении мостов.

Операционный директор компании «Гипрокомпозит» Дмитрий Варивода предложил наладить выпуск арамидных нитей по собственной технологии. Такие материалы необходимы для производства ракетных двигателей, бронежилетов, огнезащитной одежды и т.д.

Компания «МАРС ТЕХНОЛОГИИ» представила системы оповещения и мониторинга окружающей среды и объектов. Оборудование и софт для этих систем в 2024 году начали выпускать в ИнноПарке (г. Иннополис). В 2025 году компания собирается расширить производство базовых станций связи.

«Это возможность для предприятий строить промышленные сети мобильной связи, – сказал Кожемяко. – Это переход к индустрии 4.0».

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