В Татарстане предупреждают о вербовке подростков иностранными спецслужбами

В республике зафиксированы случаи попыток вербовки подростков представителями украинских спецслужб. Как сообщают компетентные органы, злоумышленники через соцсети и мессенджеры предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных поручений – от фотографирования стратегических объектов до перевозки неизвестных грузов.

Вербовщики, используя психологические манипуляции, убеждают молодежь, что несовершеннолетний возраст защитит их от ответственности. Однако подобные действия подпадают под статьи УК РФ о терроризме и диверсионной деятельности с реальными сроками наказания.

Антитеррористическая комиссия Татарстана призывает родителей:

Уделять больше внимания онлайн-активности детей

Выстраивать доверительные отношения

Немедленно сообщать о подозрительных контактах по телефону (843) 567-86-72

Эксперты подчеркивают: открытый диалог в семье – лучшая защита от влияния вербовщиков. Если подросток делится сомнительными «предложениями о работе», это позволяет предотвратить трагедию на ранней стадии.