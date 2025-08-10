ФК «Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне

«Нефтехимик» одержал гостевую победу над «Шинником» в игре 4-го тура Первой лиги. Подопечные Кирилла Новикова забили по голу в каждом тайме: на 35-й минуте Тимофея Митрова огорчил Давид Кокоев, а на 65-й преимущество гостей удвоил Рашид Магомедов.

Победа стала для нижнекамцев первой в сезоне 2025/26. В трёх стартовых турах команда из Татарстана трижды разошлась вничью, забив всего один мяч. Набранные три очка позволили «Нефтехимику» подняться на седьмую строчку, а «Шинник» остался на предпоследнем месте с одним баллом в активе.