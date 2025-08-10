Минниханов назвал газификацию новых поселков одной из приоритетных задач

Во время торжественного запуска газоснабжения в деревне Эстачи Высокогорского района Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность обеспечения газом новых жилых комплексов. «Татарстан остается самым газифицированным регионом страны с показателем 99%, но мы не можем останавливаться на достигнутом», – заявил глава республики.

В рамках федеральной программы в селе Эстачи построили 4 км газораспределительных сетей, которые обеспечат топливом 161 домохозяйство. Гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов отметил, что основной вызов сегодня – оперативное подключение стремительно растущих новых жилых массивов.

Церемония завершилась зажжением символического факела, ознаменовавшего начало газоснабжения населенного пункта. Напомним, что за время действия программы в республике уже газифицировали 27 тысяч домовладений.