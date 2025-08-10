Если у ветерана труда задолженность по налогам

Я ветеран труда. На электронную почту пришло письмо о том, что выплата мер социальной поддержки мне приостановлена по причине наличия задолженности по налогам. Это правомерно? Что мне делать?

Д.К.

Специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ пояснили, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в нормативные правовые акты Республики Татарстан, согласно которым региональные и муниципальные государственные услуги, включая меры социальной поддержки ветеранам труда, предоставляются при условии отсутствия у получателей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Информацию о задолженности органы, осуществляющие социальные выплаты, получают от налоговых органов в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) без указания конкретных сумм. Долгом считается любая сумма начиная с одной копейки.

При поступлении сведений о налоговой задолженности предоставление мер социальной поддержки приостанавливается на срок 90 дней с даты уведомления получателя о приостановлении мер социальной поддержки.

При погашении имеющейся задолженности в течение 90 дней от даты уведомления принимается решение о возобновлении предоставления социальных выплат, при этом выплаты производятся также и за те месяцы, в течение которых приостанавливалось их предоставление. Повторное обращение в органы, осуществляющие социальные выплаты, не требуется. Информация о погашении задолженности поступит от налоговых органов в электронном виде с использованием СМЭВ.

Информацию о наличии налоговой задолженности граждане могут получить:

- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (имеется мобильное приложение в Google Play

и App Store);

- в отделениях Федеральной налоговой службы.