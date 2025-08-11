«Ак Барс» уступил ЦСКА в финале детского турнира

11 августа 2025  07:41
Эдгар Витковский

Юниорская команда ЦСКА 2013 года рождения одержала победу над «Ак Барсом» в финале детского турнира «Кубок Овечкина». Москвичи разгромили сверстников из Казани со счётом 10:0, а форвард Макар Гринкевич набрал 7 (5+2) очков. ЦСКА удалось выиграть турнир, одержав 8 побед в 8 встречах, разница заброшенных и пропущенных шайб составила 124:8. Лучшим бомбардиром «Кубка Овечкина» стал игрок «армейцев» Макар Гринкевич, набравший 45 (24+21) очков.

В «Кубке Овечкина» участвовали 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. Второе место досталось «Ак Барсу», а на третьем месте расположился «Локомотив».

