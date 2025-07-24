Татарстан в лидерах: более 700 человек стали донорами костного мозга через почту

Более 700 жителей Татарстана присоединились к Национальному регистру доноров костного мозга через почтовый сервис, сообщает пресс-служба Почты России. Уникальный проект, запущенный в 2021 году Почтой России совместно с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфондом, позволяет стать потенциальным донором, не посещая медицинские учреждения.

Вместо традиционной сдачи крови в лаборатории желающие могут получить по почте специальный набор для самостоятельного взятия биоматериала и бесплатно отправить его на анализ. Подобный подход будет востребован в отдалённых населённых пунктах, где нет специализированных медицинских офисов.

«Татарстан стабильно входит в число лидеров по количеству почтовых доноров, — отметил директор регионального управления Почты России Ильнур Махмутов. — Все образцы направляются в казанскую лабораторию для типирования».

За четыре года работы проекта по всей стране зарегистрировались 30 тысяч добровольцев из 87 регионов. Благодаря этому 30 человек уже стали реальными донорами, подарив шанс на жизнь тяжелобольным пациентам. Вероятность совпадения генетических параметров составляет всего 1:10000, поэтому каждый новый участник регистра увеличивает надежду для нуждающихся в трансплантации.