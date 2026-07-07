Татарстан – в пятерке регионов по объему онлайн-поддержки МСП

Республика вошла в топ-5 субъектов РФ по сумме льготного финансирования, полученного бизнесом через цифровую платформу МСП.РФ. С начала действия механизма предприниматели Татарстана привлекли более 500 млн рублей – поддержкой воспользовались 140 компаний. Чаще всего за деньгами обращались производители, транспортники, логисты, представители сферы услуг и сельского хозяйства.

Всего через платформу из 74 регионов распределено 11,4 млрд рублей – займы получили около 4 тысяч субъектов МСП. Абсолютный лидер – Краснодарский край (свыше 1 млрд рублей), за ним следуют Крым (691 млн) и Удмуртия (552 млн). Татарстан на четвёртой позиции, пятую строчку занимает Кировская область.

В республике меры господдержки курирует Минэкономики совместно с подведомственными структурами.

Предпринимателям доступны льготные займы, лизинг, гарантийная поддержка, в том числе на принципах исламского финансирования. Также действуют нефинансовые инструменты – обучение, консультации, сопровождение экспорта. Подробности – по телефону единого контакт-центра и на сайте ведомства.