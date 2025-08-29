Татарстан вошел в число регионов с максимальным ростом просрочки по ипотеке

В первом полугодии 2025 года Татарстан продемонстрировал рост просроченной ипотечной задолженности среди российских регионов. Согласно данным аналитического центра «Движение.ру», данные которого приводит ТАСС, доля проблемных кредитов в республике увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что ситуация в Татарстане отражает общероссийскую тенденцию ухудшения платежной дисциплины заемщиков. При этом республика вошла в группу субъектов с наиболее выраженной динамикой роста просрочки, куда также включены Дагестан, Башкортостан, Крым и Краснодарский край.

Контекстом стало резкое сокращение объемов ипотечного кредитования в регионе. Как ранее сообщал министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин, выдача ипотечных кредитов в республике за январь-июнь 2025 года упала на 59% — с 106 до 50 миллиардов рублей.