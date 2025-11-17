Татарстан вошел в пятерку регионов, чьи жители чаще всего покупают недвижимость в Москве

17 ноября 2025  13:13
Автор:
Владислав Косолапкин

Жители Татарстана оказались в числе самых активных покупателей столичной недвижимости. По данным Росреестра, республика заняла пятое место в общероссийском рейтинге за первые десять месяцев 2025 года.

Чаще, чем татарстанцы, квартиры и дома в Москве приобретали только жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Воронежской области.

При этом список самых активных регионов-покупателей в этом году немного изменился. В него, например, вошли Воронежская и Ярославская области, а также Башкортостан, тогда как Нижегородская, Волгоградская и Самарская области из топ-10 выбыли.

Несмотря на активность покупателей из регионов, общее число сделок с московской недвижимостью в этом году заметно сократилось. С января по октябрь было зарегистрировано около 29 тысяч таких покупок, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.

