Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу космических предприятий

Республика заняла четвертое место по количеству малых и средних предприятий (МСП), работающих в космической сфере. На долю Татарстана приходится 7% таких организаций. Лидирует Москва (31%), за ней следуют Московская область (12%) и Санкт-Петербург (8%).

Средний возраст «космических» МСП в России составляет почти 9 лет — заметно выше, чем в малом и среднем бизнесе в целом (чуть более 7,5 лет). Самое возрастное предприятие отрасли, основанное в 1992 году, находится в Татарстане и занимается разработкой и производством летательных аппаратов.

С 6 по 12 апреля в стране проходит Неделя космоса, учрежденная указом Президента РФ и приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. Ключевым событием стал Российский Космический Форум в Москве, где обсудили создание орбитальной станции и запуск многоразовых ракет. Напомним, в 2022 году было объявлено в России десятилетие науки и технологий.