Татарстан вошел в тройку лидеров России по закупкам у малого и среднего бизнеса

news_top_970_100
Республика
19 ноября 2025  12:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Республика Татарстан заняла третье место среди всех регионов России по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам третьего квартала 2025 года. Данные основаны на мониторинге Минфина РФ.

Как сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по экономике заместитель председателя Госкомитета республики по закупкам Искандер Багаутдинов, лидером рейтинга стала Москва с объемом закупок более 1,7 трлн рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (559,1 млрд рублей), а на третьем — Татарстан с результатом в 462,4 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров Московская и Свердловская области.

Багаутдинов отметил, что высокий показатель достигнут не только благодаря значительным объемам закупок, но и за счет эффективного использования электронных процедур, которые повышают прозрачность и конкуренцию в этой сфере.

news_right_column_240_400
Новости
Баскетболист Дмитрий Кулагин: Без чтения литературы мы не сможем познать себя
Баскетболист Дмитрий Кулагин: Без чтения литературы мы не сможем познать себя
Татарстан вошел в тройку лидеров России по закупкам у малого и среднего бизнеса
Навстречу пятнадцатой пятилетке
В Казани наградили авторов лучших семейных архивов
В Казани наградили авторов лучших семейных архивов
В Казани возбуждено уголовное дело за разгром надземного перехода
В РТ заведены уголовные дела на недобросовестных застройщиков
Конкурс на лучшего татарина близится к финалу
МВД предупреждает о новой схеме мошенников: рассылают поддельные документы от имени ФСБ