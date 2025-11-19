Татарстан вошел в тройку лидеров России по закупкам у малого и среднего бизнеса

Республика Татарстан заняла третье место среди всех регионов России по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам третьего квартала 2025 года. Данные основаны на мониторинге Минфина РФ.

Как сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по экономике заместитель председателя Госкомитета республики по закупкам Искандер Багаутдинов, лидером рейтинга стала Москва с объемом закупок более 1,7 трлн рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (559,1 млрд рублей), а на третьем — Татарстан с результатом в 462,4 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров Московская и Свердловская области.

Багаутдинов отметил, что высокий показатель достигнут не только благодаря значительным объемам закупок, но и за счет эффективного использования электронных процедур, которые повышают прозрачность и конкуренцию в этой сфере.