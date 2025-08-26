Татарстан вошёл в пятерку лидеров по доходам среди регионов России

news_top_970_100
Республика
26 августа 2025  12:42

По итогам первых семи месяцев 2025 года Татарстан вошёл в топ-5 российских регионов по объёму поступлений в бюджет, заняв пятое место в общероссийском рейтинге. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра финансов Республики Алла Анфимова.

Общий объём доходов республики за январь — июль составил 971,9 миллиарда рублей, что на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (873,2 млрд рублей). Из этой суммы 633,5 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет, ещё 338,4 млрд — направлено в республиканскую казну.

Таким образом, Татарстан укрепил свои позиции как один из ключевых налоговых доноров страны, уступив по объёму доходов только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. В Приволжском федеральном округе республика сохраняет лидирующие позиции.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан вошёл в пятерку лидеров по доходам среди регионов России
Выставка «Сокровища Якутии» проходит в Казанском Кремле
Свыше 7,5 тысячи татарстанцев выбрали место голосования через сервис «Мобильный избиратель»
Сказочные феи, странствующий фотограф и чай масала: в Казани прошел фестиваль «Крутушка»
Сказочные феи, странствующий фотограф и чай масала: в Казани прошел фестиваль «Крутушка»
«Новая волна»: завершается неделя звездной музыки в Казани
«Новая волна»: завершается неделя звездной музыки в Казани
В Казани трамвай сбил пешехода насмерть на проспекте Ямашева
На 92-м году жизни скончался Почетный гражданин Казани Урал Закиров
УНИКС представил план предсезонной подготовки