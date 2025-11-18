Татарстан вошёл в топ-15 регионов по перепланировкам в новостройках

Если вы покупаете новостройку в Татарстане, есть шанс, что предыдущие владельцы или застройщик уже что-то в ней поменяли. Республика заняла 14-е место в России по доле квартир с готовой перепланировкой на рынке новостроек.

Согласно исследованию, в середине ноября 2025 года в Татарстане около 0,7% квартир в новых домах продавались с уже изменённой планировкой. Это чуть ниже среднего показателя по стране, который составляет 0,8%.

Кто впереди?

Лидером рейтинга стал Красноярский край, где 1,6% квартир в новостройках предлагаются с перепланировкой. За ним следуют Самарская область и Пермский край (по 1,3%). Санкт-Петербург и Примoрский край делят четвёртое и пятое места с показателями 1,2% и 1,1% соответственно.

Интересно, что Москва и Московская область в этом рейтинге оказались позади Татарстана, разделив с республикой показатель в 0,7%.

Что это значит для покупателя?

Покупка квартиры с уже готовой перепланировкой может быть как плюсом, так и минусом. С одной стороны, это избавляет от хлопот и затрат на ремонт. С другой — крайне важно убедиться, что все изменения были согласованы и выполнены по закону, иначе у нового владельца могут возникнуть серьёзные проблемы с узакониванием.