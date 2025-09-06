Татарстан выполнил 87% годового плана по вводу жилья

Республика Татарстан ввела в эксплуатацию 2,85 млн кв. метров жилья, достигнув 87% выполнения годового плана. Такие данные привел первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

Ключевые показатели:

Коммерческое многоэтажное строительство: 36% плана (75 домов, 607 тыс. кв. м)

Социальная ипотека: 78% выполнения (16 из 35 домов)

ИЖС: 2,1 млн кв. метров

Параллельно развивается социальная инфраструктура:

13 образовательных объектов (8 школ и 5 детсадов)

53 медицинских учреждения, включая 47 ФАПов

11 объектов для молодежи и 23 спортивных сооружения

В сфере коммунальной инфраструктуры завершены программы по газификации и уличному освещению. На 92% выполнены работы по водоснабжению (71 из 88 объектов) и модернизации очистных сооружений.

Особое внимание уделяется программам поддержки льготных категорий граждан: заключены контракты на 450 жилых помещений для детей-сирот, 57 из 69 многодетных семей уже воспользовались субсидиями.