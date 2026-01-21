Татарстанцам напомнили, как технически защититься от мошенников

Защититься от мошенников теперь можно в пару кликов: установить самозапрет на кредиты или чужую SIM-карту. В Татарстане этими цифровыми сервисами уже воспользовались сотни тысяч человек.

Как рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев, на портале «Госуслуги» и в офисах МФЦ реализована важная функция — возможность установить самозапрет на получение кредитов. Эта мера защищает от ситуаций, когда мошенники оформляют займы без ведома человека. Услугой уже воспользовались сотни тысяч жителей республики: более 559 тысяч человек установили запрет через портал, а 33 тысячи — через МФЦ. Сделать это можно самостоятельно со смартфона или компьютера, а при возникновении трудностей — обратиться в ближайший многофункциональный центр.

Ещё один полезный инструмент — контроль количества мобильных номеров, зарегистрированных на гражданина. На «Госуслугах» можно установить запрет, чтобы посторонние лица не могли оформить на ваши данные новые SIM-карты, которые мошенники часто используют для массовых обзвонов. Этой возможностью уже воспользовались более 8 тысяч жителей Татарстана. При необходимости такие запреты всегда можно отменить.

Для усиления защиты учётной записи на «Госуслугах» внедрена новая возможность авторизации через отечественный мессенджер «MAX». При входе система задаёт дополнительные вопросы, которые помогают пользователю задуматься: действительно ли он сейчас совершает это действие самостоятельно, а не под давлением мошенника.

С сентября прошлого года также действует услуга маркировки звонков. Когда на телефон звонят из известных сервисных компаний или госучреждений, на экране отображается их название. Это помогает понять, стоит ли отвечать. Кроме того, для международных звонков указывается страна-источник, что сразу вызывает настороженность, если вы не ждете, например, звонка из Индии.

С прошлого года также действует ограничение на количество SIM-карт, которые можно оформить на одно лицо. Это напрямую борется с так называемыми SIM-боксами — устройствами, которые раньше использовались преступниками для массовых автоматических обзвонов.

Эти меры уже приносят результаты: количество мошеннических звонков ежемесячно снижается более чем на 22%. Однако злоумышленники ищут новые пути, переходя на SMS, сообщения в мессенджерах и электронные письма с провокационной информацией и просьбой перезвонить.

Эксперт настоятельно рекомендует не перезванивать на номера, указанные в непонятных сообщениях. Именно после обратного звонка обычно начинается психологическое давление и уговоры. Информация о таких номерах оперативно попадает в специальную базу данных, доступную операторам связи, что позволяет быстро блокировать их.