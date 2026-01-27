Татарстанцы, подписавшие контракт в Войска дронов, отправились учиться

Первую группу татарстанцев, которые подписали контракт в новые Войска беспилотных систем, уже отправили на обучение. Об этом рассказал офицер пункта отбора в Казани Виктор Никитин, сообщает ИА «Татар-информ».

- Наши ребята живут в современном полевом лагере, где созданы все условия для комфорта. Они сразу поняли, что управление дронами — это целая наука, а не просто «покрутить пульт». Нужно глубоко знать принципы работы техники, уметь программировать сам дрон, пульт и очки для максимальной эффективности. Они также осваивают маскировку, чтение карт и ориентирование. Парни действительно увлеклись учебой — в свободное время самостоятельно ищут информацию и изучают литературу, — поделился Виктор Никитин.

Желающим служить в этом роде войск в Татарстане открыли специальную горячую линию. Чтобы позвонить, нужно набрать 117 и нажать цифру 4. Если кандидат подходит по параметрам, его данные передадут специалисту в пункт отбора.

Напомним, о создании Войск беспилотных систем официально сообщили в ноябре. Раньше в разных частях уже были подразделения, работавшие с дронами, но теперь их выделили в отдельный род войск. Здесь будут управлять всем, что способно двигаться без человека: летающими дронами (включая известные «Герани»), гусеничными роботами «Странник» и беспилотными катерами. Контракт заключается минимум на один год и не продлевается автоматически. После обучения военнослужащего не станут переводить в другие войска. Курс подготовки займет не менее двух месяцев и будет проходить в регионах рядом с Татарстаном. К слову, особенно хорошо подойдет такая служба любителям компьютерных игр — у них уже развита мелкая моторика, а привычный интерфейс ускорит обучение.

С 1 января в Татарстане выросла единовременная выплата для тех, кто заключает контракт с Минобороны, — теперь она составляет до 2,9 млн рублей. Это одна из самых высоких сумм в стране и самая большая в Приволжском федеральном округе. Из них 2,5 млн рублей выделяет республика, а 400 тысяч — федеральный бюджет.

Кроме того, в Татарстане сегодня действует почти 3 тыс. мер поддержки для участников СВО и их семей.

Подробнее о контракте, выплатах и льготах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru или обратившись в Пункт отбора на военную службу по контракту в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов доступны телефоны: 8-800-222-59-00 или 117.

