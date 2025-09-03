Татарстанцы потеряли более 3 миллиардов рублей от мошенников с начала 2025 года

С начала этого года жители Татарстана перевели мошенникам огромную сумму – более 3 миллиардов рублей. Такие шокирующие цифры прозвучали на пресс-конференции с участием правоохранителей.

По словам старшего прокурора прокуратуры Татарстана Михаила Желаева, каждую неделю жертвами аферистов становятся около 50 человек. Чаще всего от рук преступников страдают жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Бугульмы.

Кто в группе риска

Хотя самой уязвимой группой остаются пенсионеры старше 70 лет, мошенники успешно обманывают и 50-летних, и даже молодежь от 25 лет. Преступления, совершенные с помощью телефона и интернета, составляют уже более половины (57%) от всех правонарушений в республике – с начала года зарегистрировано более 17 000 таких случаев.

Как работают аферисты?

Оперуполномоченный МВД по РТ подробно объяснил схему обмана. Всё начинается с телефонного звонка. Мошенник представляется сотрудником банка, полиции, ЖКХ или энергосбыта. Под любым предлогом он пытается выудить у жертвы одноразовый код подтверждения от банка или для входа на портал Госуслуг.

Получив доступ, преступники переходят к следующему этапу. Жертве звонят уже «сотрудники правоохранительных органов» (на самом деле – те же мошенники) и сообщают, что на ее имя оформляют кредиты, пытаются продать квартиру или машину. Под этим предлогом они требуют «спасти» деньги, переведя их на «безопасные счета».

Жертв изолируют от родных

Чтобы никто не помешал, злоумышленники психологически давят на человека и убеждают его ни с кем не советоваться. Известны случаи, когда людей заставляли уйти из дома, купить новый телефон и сим-карту для тайного от близких общения.

В полной изоляции жертвы сначала переводят все свои сбережения, а затем, следуя инструкциям, берут крупные кредиты и также отправляют эти деньги мошенникам.

Специалисты призывают жителей республики быть крайне бдительными: никому и никогда не сообщайте коды из смс, пароли от банковских приложений и данные карт. Настоящие сотрудники банка или государственных органов никогда не запрашивают эту информацию по телефону.