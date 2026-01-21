Татарстанский эксперт рассказала, почему дети становятся жертвами мошенников

Заместитель директора центра «Росток» Инна Идрисова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала несколько ключевых причин. Первая — раннее погружение в цифровую среду. Малыши, которые ещё сидят в колясках, уже активно пользуются смартфонами, и родители часто поощряют это, считая признаком развитости, не думая о рисках.

Вторая причина — недостаток критического мышления у детей и бесконтрольный доступ в интернет. Ребёнок может выходить в сеть из своей комнаты или через мобильный телефон в любой точке, где есть Wi-Fi, часто без присмотра взрослых. Детская доверчивость и доступ к устройствам родителей, где сохранены банковские данные, также играют на руку мошенникам.

Преступники целенаправленно атакуют детей там, где они проводят больше всего времени: в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах. Схемы обмана адаптированы под детское восприятие: яркие, красочные объявления с крупным шрифтом, обещающие лёгкий заработок или выгодные вложения в «проекты». Другой метод - постепенное вхождение в доверие под видом друга с последующими просьбами помочь деньгами или фальшивые страницы с якобы уникальными акциями на внутриигровые покупки.

Для профилактики, по словам психолога, необходимо регулярно информировать детей о правилах безопасности в сети и возможных схемах обмана. С подростками важно говорить и об уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах, поскольку многие считают, что их действия останутся безнаказанными. Не менее важно просвещать и родителей, которые зачастую сами недостаточно осведомлены об онлайн-рисках.

«Детям, особенно в школьном возрасте, нужно интересное занятие помимо учёбы, чтобы у них оставалось как можно меньше свободного времени на бесцельное блуждание в телефоне или компьютере», — отметила Идрисова.

Она привела пример из практики: на консультацию пришел отец, обеспокоенный тем, что ребёнок постоянно в телефоне. Мужчина предположил, что «это пройдёт само». Психолог предупредила, что такую проблему нельзя игнорировать. Если зависимость от гаджетов очевидна, не стоит ждать, что она исчезнет — лучше своевременно обратиться к специалисту.

На вопрос журналиста о том, как именно психологи помогают таким детям, Инна Идрисова пояснила, что методов много, и их нельзя описать в двух словах. Специалисты сначала разбираются в причинах, почему ребенку так интересно проводить время в сети. По её словам, в 80–90% случаев корень проблемы лежит в детско-родительских отношениях, и работа часто направлена на их коррекцию.