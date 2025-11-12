Татарстанских школьников учат не только математике, но и цифровой гигиене

В Татарстане усиливают работу по обучению детей и подростков цифровой гигиене. Как сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина, подростки все чаще становятся как жертвами мошенников, так и их пособниками, попадаясь на обещания «легкого заработка».

Для профилактики таких случаев во все школы направлены памятки об ответственности за мошеннические действия. Информация распространяется через родительские чаты, социальные сети и образовательную платформу "Сферум". Министерство образования совместно с Казанским федеральным университетом разработало специальные материалы, разъясняющие последствия необдуманных поступков.

Особое внимание уделяется наглядным примерам. Для 400 подростков организовали показ документального фильма «Колония», где рассказываются реальные истории молодых людей, попавших в тюрьму из-за обещаний быстрого заработка. По словам Асадуллиной, многие из этих ребят были из благополучных семей и хорошо учились, но один неверный шаг сломал им жизнь.

Эксперты подчеркивают: мошенники постоянно придумывают новые схемы, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Защититься от них можно только общими усилиями - повышая финансовую грамотность и открыто обсуждая киберриски с детьми и подростками.