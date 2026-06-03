Татьяна Трофимова перешла в «Динамо-Ак Барс»

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Спорт
3 июня 2026  16:22
Автор:
Эдгар Витковский

Татьяна Трофимова перешла в «Динамо-Ак Барс»
Волейбольный клуб объявил о подписании контракта с 33-летней доигровщицей Татьяной Трофимовой. Последний сезон волейболистка провела в составе «Минчанки», став чемпионом Беларуси. В чемпионате России спортсменка продемонстрировала 37% реализации атак и 46% позитивного приёма за 25 матчей. Ранее Трофимова также выступала в чемпионатах Турции, Казахстана и Израиля.

Примечательно, что Трофимова стала третьей представительницей Беларуси в «Динамо-Ак Барс». Она присоединилась к Анастасии Светник и Анне Давыскиба.

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