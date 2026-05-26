«Театр Камала удостоен премии XI фестиваля «Добровидение»

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал лауреатом премии XI Международного фестиваля народной песни «Добровидение». Коллектив награжден за постановку «Голубая шаль». Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском Дворце в рамках гала-концерта фестиваля, где выступили исполнители народной песни и фольклорные коллективы из разных стран. Фестиваль «Добровидение» проводится ежегодно для сохранения и популяризации народной песни. Информация о награждении подтверждена в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.