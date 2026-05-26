«Театр Камала удостоен премии XI фестиваля «Добровидение»

26 мая 2026  08:30

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал лауреатом премии XI Международного фестиваля народной песни «Добровидение». Коллектив награжден за постановку «Голубая шаль». Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском Дворце в рамках гала-концерта фестиваля, где выступили исполнители народной песни и фольклорные коллективы из разных стран. Фестиваль «Добровидение» проводится ежегодно для сохранения и популяризации народной песни. Информация о награждении подтверждена в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

