Минниханов оценил фестиваль «Вкусная Казань» в Минске

news_top_970_100
Россия/Мир
25 мая 2026  21:57

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль «Вкусная Казань», проходящий в столице Белоруссии в рамках Дней города Казани. Он поблагодарил руководство Минска и республики за содействие в организации мероприятия и отметил, что делегация приехала, чтобы поделиться историей и культурой, опытом в социальной и экономической сферах, а также познакомить гостей с национальной кухней и традициями. На площадках фестиваля работают гастрономические зоны, выставка ремесленников, мастер-классы, деловой форум и концертная программа.

В ходе визита Минниханов также осмотрел торговый центр «Першы Нацыянальны гандлевы дом» — первый в Белоруссии проект, объединивший производителей из разных регионов страны. Он выразил уверенность, что сотрудничество между сторонами продолжит развиваться, открывая новые проекты и возможности.

news_right_column_240_400
Новости
УНИКС вырвал победу у «Зенита» в шестом матче и сравнял счет в серии
В 2026 году в трех районах РТ откроются четыре современных модельных библиотеки
Минниханов оценил фестиваль «Вкусная Казань» в Минске
В Казани на пять месяцев перекроют участки дороги-дублера Горьковского шоссе
Почти 240 тысяч детей проведут лето в лагерях РТ: бесплатные путёвки и ремонт 13 объектов
Курбан-байрам в Казани 2026: расписание намаза, места жертвоприношения и праздничные мероприятия
Курбан-байрам в Казани 2026: расписание намаза, места жертвоприношения и праздничные мероприятия
Казань впервые за 13 лет осталась без этапа Гран-при по фигурному катанию
На «Курбан-фесте» в Казани разыграют 5 баранов