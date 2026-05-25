Минниханов оценил фестиваль «Вкусная Казань» в Минске

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль «Вкусная Казань», проходящий в столице Белоруссии в рамках Дней города Казани. Он поблагодарил руководство Минска и республики за содействие в организации мероприятия и отметил, что делегация приехала, чтобы поделиться историей и культурой, опытом в социальной и экономической сферах, а также познакомить гостей с национальной кухней и традициями. На площадках фестиваля работают гастрономические зоны, выставка ремесленников, мастер-классы, деловой форум и концертная программа.

В ходе визита Минниханов также осмотрел торговый центр «Першы Нацыянальны гандлевы дом» — первый в Белоруссии проект, объединивший производителей из разных регионов страны. Он выразил уверенность, что сотрудничество между сторонами продолжит развиваться, открывая новые проекты и возможности.