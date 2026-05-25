УНИКС вырвал победу у «Зенита» в шестом матче и сравнял счет в серии

25 мая в Санкт-Петербурге состоялся шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанский УНИКС одержал волевую победу над «Зенитом» со счетом 78:73, сравняв счет в серии — 3:3. Решающая седьмая игра пройдет 28 мая в Казани. Победитель встретится в финале с ЦСКА.

Обе команды вышли на паркет без ключевых игроков: у УНИКСа до конца плей-офф выбыл Дишон Пьер, у хозяев получил травму Джонни Джузэнг (выбыл на 8–10 дней). Встреча шла с переменным успехом, но казанцы чаще держали преимущество в 8–10 очков. В четвертой четверти «Зенит» сократил отставание почти до минимума, однако решающими стали трехочковый бросок Маркуса Бингэма и точные штрафные казанцев.

Лучшими в составе УНИКСа стали дуэт Бингэма и Джалена Рейнольдса, набравшие на двоих 34 очка (Рейнольдс добавил 6 подборов). Перис Ли принес команде 14 очков и 9 передач. У «Зенита» отличились Андре Роберсон (15 очков, 7 подборов) и Ксэвьер Мун (15 очков, 11 передач), а также Андрей Воронцевич (12 очков, 4 подбора).