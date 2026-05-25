В 2026 году в трех районах РТ откроются четыре современных модельных библиотеки

В Татарстане продолжают модернизировать сельские учреждения культуры. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (национальный проект «Семья») в 2026 году в республике появится сразу четыре новые модельные библиотеки.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ, учреждения откроются в Черемшанском, Нижнекамском и Мензелинском муниципальных районах. При этом в Нижнекамском районе планируется создать две библиотеки, в двух других — по одной.

Финансирование проекта составит 39 млн рублей. Из них 28,47 млн рублей поступят из федерального бюджета, остальные средства выделит республиканская казна.

Модельные библиотеки — это современные многофункциональные центры с обновлёнными книжными фондами, доступом к интернету, комфортными зонами для чтения и проведения образовательных мероприятий. Они создаются для повышения качества досуга и самообразования жителей, в первую очередь — семей с детьми.