В Набережных Челнах потушили склад с копченой рыбой

25 мая 2026  23:52

Вечером 25 мая в Комсомольском районе Набережных Челнов загорелся склад. Сообщение о возгорании на улице Магистральной, 57б поступило в 20:02 по местному времени. Горело помещение предприятия по торговле копченой рыбой. На место выехали 10 пожарных автоцистерн. В 20:50 огонь локализовали, а к 22:10 открытое горение полностью ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется. На месте продолжают работать экстренные службы.

