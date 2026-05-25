В Казани на пять месяцев перекроют участки дороги-дублера Горьковского шоссе

С 26 мая по 31 октября в столице Татарстана введут ограничения движения на нескольких участках в связи с ремонтом сетей водоснабжения и водоотведения. Как следует из постановления исполкома, перекроют дорогу-дублер Горьковского шоссе от СНТ «Сад 2» АО «КВЗ» до ВНС у дома №12 по улице Затонской, а также от СНТ «Сантехприбор» до СНТ «Волга». Кроме того, ограничат проезд по улице 32-й Военный городок на отрезке от Затонской до здания №32а.

Напоним, ранее сообщалось, что в дни проведения фестиваля «VK Fest» с 20:00 6 июня до 07:00 8 июня будет ограничено движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко.