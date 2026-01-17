Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Казани

Александр Терентьев одержал победу в спринтерской гонке классическим ходом на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, сообщает ТАСС. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 56,40 секунды, опередив ближайших соперников на доли секунды.

Серебро досталось Сергею Ардашеву, который уступил лидеру всего 0,24 секунды. Бронзовую позицию занял Константин Тиунов — его отставание от победителя составило 0,29 секунды.

При этом один из главных фаворитов соревнований, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, не смог выйти в финал. В полуфинальном забеге он финишировал пятым, что не позволило ему продолжить борьбу за медали.

Соревнования шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам продлятся до 18 января.