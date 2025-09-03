ТНВ проведет 14-часовой марафон в день выборов

14 сентября, в единый день голосования, телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проведут 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» с 8:00 до 22:00. В программе — освещение достижений Татарстана, репортажи с избирательных участков, интервью с экспертами и прямые включения из разных регионов.

Гостями эфира станут политологи, артисты, представители трудовых династий и юные таланты. В ходе марафона будут разыграны ценные призы, включая смартфоны iPhone 16 и автомобили Sollers ST8 для участников фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы.