ТНВ проведет 14-часовой марафон в день выборов

3 сентября 2025  12:12

14 сентября, в единый день голосования, телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проведут 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» с 8:00 до 22:00. В программе — освещение достижений Татарстана, репортажи с избирательных участков, интервью с экспертами и прямые включения из разных регионов.

Гостями эфира станут политологи, артисты, представители трудовых династий и юные таланты. В ходе марафона будут разыграны ценные призы, включая смартфоны iPhone 16 и автомобили Sollers ST8 для участников фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы.

