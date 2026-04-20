Товарооборот России со странами исламского мира достиг $174 млрд, чему способствовал «КазаньФорум»

Объем взаимной торговли между Российской Федерацией и государствами исламского мира увеличился до 174 миллиардов долларов. Такой прогресс во многом обеспечен проведением Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» заявила временно исполняющая обязанности директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Халимат Будунова.

По словам представительницы ведомства, именно благодаря этой площадке двусторонняя торговля демонстрирует уверенный рост. Если в 2021 году доля исламских стран в товарообороте России составляла 14%, то по итогам 2025 года она достигла 25%. В абсолютных цифрах показатель составил 174 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем в 2024 году.

Сам «КазаньФорум» является главной деловой площадкой для экономического взаимодействия России с исламским миром. В этом году событие пройдет с 12 по 17 мая на различных площадках Казани. Трехдневная деловая программа будет развернута в международном выставочном центре «Казань Экспо».