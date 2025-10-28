Трагедии на дорогах Татарстана: почему гибнут дети и что могут сделать взрослые

Подробнее об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Ярким примером халатности стало недавнее ДТП в Азнакаевском районе, где женщина-водитель автомобиля «Лада» не справилась с управлением, в результате тот опрокинулся в кювет. Девушка не была пристегнута ремнем безопасности, который формально был закреплен у нее за спиной. В результате она погибла.

Однако наиболее тревожной частью отчета стала статистика, касающаяся детей. За девять месяцев текущего года зафиксирован рост всех показателей аварийности с участием несовершеннолетних. Произошло 359 ДТП, в которых 11 детей погибли и 390 получили ранения. Число таких аварий выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.

Особую озабоченность у сотрудников ГИБДД вызывает безопасность детей-пассажиров. В октябре на дорогах республики погибли еще трое детей, и все они были пассажирами автомобилей. Эта категория детей наиболее уязвима, поскольку их безопасность почти полностью зависит от взрослых. Всего в ДТП с детьми-пассажирами с начала года погибли 9 детей и 137 получили травмы. Более половины таких аварий происходят по вине водителей, которые грубо нарушают правила: выезжают на встречную полосу, игнорируют сигналы светофора и неправильно выбирают дистанцию.

Дамир Бикмухаметов привел несколько трагических примеров. В Актанышском районе водитель «Лады», уснув за рулем после 12 часов непрерывного пути, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В автомобиле погибла 7-летняя девочка, а ее 5-летняя сестра и мама получили травмы. В Тукаевском районе водитель в зоне запрещения обгона пошел на рискованный маневр, что привело к лобовому столкновению. В этой аварии погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. Еще один вопиющий случай произошел в Тукаевском районе в сентябре, где водитель «Опеля» врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам. Годовалая девочка, дочь водителя, погибла на месте, в то время как ее родители не пострадали.

Замначальника Госавтоинспекции РТ обратился ко всем родителям с призывом уделить максимальное внимание безопасности детей в автомобиле. Проблема безответственного отношения взрослых к защите юных пассажиров стоит крайне остро. Многие воспринимают детские кресла не как жизненную необходимость, а лишь как способ избежать штрафа. За девять месяцев к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей было привлечено около 9 тысяч водителей. Штраф в 3 тысячи рублей - ничтожная цена по сравнению с жизнью ребенка.

Для сомневающихся в эффективности автокресел на пресс-конференции представили видеоролик с краш-тестами. Испытания доказывают, что детские кресла снижают смертность среди маленьких пассажиров на 54%, риск травм - на 76%, а тяжелых повреждений - на 92%. При резком торможении на скорости 50 км/ч вес ребенка увеличивается в 30 раз, и удержать его в руках становится физически невозможно. Штатные ремни безопасности и адаптеры не могут обеспечить должный уровень защиты для детей.

Не менее остро стоит проблема безопасности несовершеннолетних пешеходов. Зарегистрировано 163 ДТП с детьми на дорогах, в которых один ребенок погиб и 169 получили ранения. Основные причины - неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий, переход дороги в неположенном месте и игнорирование сигналов светофора. Каждое третье ДТП с детьми происходит по их собственной неосторожности, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать детям о правилах поведения на дороге.

Отдельную тревогу вызывает аварийность с участием детей-водителей мототранспорта и автомобилей.

Зафиксировано 36 таких происшествий, в которых один подросток погиб и 35 пострадали. В Спасском районе 15-летний водитель «Лады Гранты» опрокинулся в кювет и погиб, не будучи пристегнутым. Ключи от автомобиля находились дома в свободном доступе.

В Бавлинском районе 9-летний мальчик, управляя квадроциклом, опрокинулся, что привело к гибели его 7-летнего брата. Во многих случаях родители знают о том, что дети садятся за руль, и даже поощряют это. За нарушения ПДД детьми к административной ответственности привлекли более 80 родителей.

С увеличением продолжительности темного времени суток в осенне-зимний период растут и риски для юных пешеходов. Использование световозвращающих элементов становится жизненной необходимостью, так как это дает водителю драгоценные секунды для принятия решения.

В преддверии осенних каникул с 23 октября в республике стартовали профилактические мероприятия «Осенние каникулы», они продлятся до 2 ноября. В рамках рейдов будет усилен контроль за использованием детских удерживающих устройств и соблюдением ПДД как детьми, так и взрослыми.

В заключение Дамир Бикмухаметов призвал всех родителей быть примером для своих детей, не спешить, строго соблюдать скоростной режим и многократно обдумывать каждый маневр, особенно обгон. Дорога не прощает ошибок, и только совместными усилиями можно сделать ее безопасной и сохранить самое ценное - жизни детей.