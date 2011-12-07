В Казань прибыл первый туристический поезд маршрута Пенза — Саранск — Казань

Сегодня в Казань прибыли 300 туристов из Сурского края и Мордовии. Они приехали на первом туристическом поезде, запущенном по маршруту Пенза — Саранск — Казань. «Первую ласточку» встретил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Этот маршрут развивают в рамках турпроекта «Яркие выходные в Приволжье», который должен популяризировать внутренней железнодорожный туризм. В проект «Яркие выходные в Приволжье» вошли 9 регионов, среди которых Самара, Казань, Йошкар-Ола, Саратов, Киров, Ижевск, Саранск, Ульяновск и Пенза.

Путешественники отправляются по маршруту в пятницу, проводят день в другом городе, насыщенный экскурсиями, а в воскресенье утром уже возвращаются домой. Поезд выступает «отелем на колесах», ведь туристы проводят в нём две ночи.

Стоимость тура включает в себя проезд в купе туда и обратно, размещение в, питание, экскурсии, а также дегустации и стер-классы. Туристам из Пензы и Саранска представят экскурсионную программу «Здравствуй, Казань!».