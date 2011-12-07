Цены на путевки по России резко возрастут

Стоимость отдыха на российских курортах может подорожать на 30% из-за увеличения спроса и временного запрета на посещение нашими соотечественниками иностранных государств. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов газете «Известия».

«По предварительной информации и по тому, как осуществляется бронирование на июль — август, уже понятно, что цены могут вырасти значительно. То есть более чем на 20 — 30%», — подытожил Курносов.

Согласно мнению специалиста, рост цен на размещение в объектах, предназначенных для временного проживания туристов, вызван, в первую очередь, повышенным спросом на местные курорты. Притом внешний поток туристов в нашу страну будет очень незначительным из-за ограничений на въезд для гостей из-за границы. Отмены установленных правил в ближайшем будущем не предвидится.

К слову, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, турсезон в нашей стране стартует 1 июля. Тем не менее, санатории, имеющие медлицензию получат разрешение Роспотребнадзора на начало работы и будут ориентироваться на коренное население.