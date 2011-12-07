Кавказские горы стали самым популярным направлением для хайкинга среди россиян

Россияне чаще всего отправляются в хайкинг на Кавказские горы. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе AliExpress России по результатам совместного с Aviasales исследования.

Чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Этой осенью средняя стоимость билетов на Кавказ туда и обратно на одного человека — 5,5 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

Второй по популярности регион — Урал. Слетать туда и обратно в ближайшее время можно в среднем за 5 тыс. рублей.

Что касается товаров для хайкинга, то в 3,5 раза вырос спрос на компасы. В 2,5 раза чаще стали покупать снаряжение для хайкинга. Самые популярные товары — палки для ходьбы из ударопрочного сплава, налобные фонари и мешки для спальника.

Россияне стали почти в 2 раза чаще выбирать товары для походной кухни и разбивки лагеря. Самыми популярными товарами стали газовые горелки, наборы походной посуды, ветрозащитные плиты и сухпайки.

Спрос на надувные матрасы и спальные мешки вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы выбирают матрасы с защитным слоем, двухместные надувные кровати и зимние спальные мешки.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан попал в топ-10 направлений, где отдыхает молодежь в России.