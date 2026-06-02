Триатлон в Казани: на реке запретят маломерные суда

В столице Татарстана в связи с проведением соревнований по триатлону среди юношей (возраст участников 15–17 лет) вводится временный запрет на использование прогулочных, парусных и спортивных судов на акватории Казанки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Контроль за соблюдением ограничений возложен на МЧС.

Ограничения будут действовать на участке реки от Кремлевской дамбы до третьей транспортной дамбы (Компрессорного моста) в следующие периоды: 11 июня с 14:00 до 16:00, 12 и 13 июня с 06:00 до 15:00, а также 14 июня с 06:00 до 17:00. Само первенство России (дисциплины — триатлон-спринт и смешанная эстафета) пройдет в Казани с 11 по 15 июня.