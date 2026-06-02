Автотуризм в Татарстане бьёт рекорды: почему семьи всё чаще выбирают дорогу вместо самолёта

В Татарстане автотуризм развивается быстрее всех других форматов путешествий, заявил «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он перечислил несколько причин, почему всё больше людей отдают предпочтение личному автомобилю.

Дороги стали комфортнее, а машин — больше

— Во-первых, строятся дороги, появляются комфортные условия для перемещения именно на автомобиле, — объяснил Иванов.

Кроме того, семья в машине чувствует себя свободнее: не нужно проходить досмотр в аэропорту, переживать из-за задержек рейсов или тратиться на такси. В багажник можно загрузить сколько угодно вещей — никто не взвешивает ручную кладь. Да и самих автомобилей за последние годы стало значительно больше.

Дешевле и менее стрессово

Путешествие на машине с семьёй в соседний регион часто обходится дешевле, чем покупать несколько авиабилетов или железнодорожных билетов, отметил Иванов. При этом поездка получается и менее стрессовой — не нужно строго придерживаться расписания, подстраиваясь под время отправления поезда или самолёта.

Аэрофобия и гибкость маршрутов

— Есть категория людей, которые боятся летать, — добавил глава госкомитета. — А сейчас люди могут совершить сразу несколько поездок. Появился формат, когда в ближайший регион можно добраться запросто.

Развитию автотуризма помогает и национальный проект «Туризм и гостеприимство», который делает отдых в России более доступным, удобным и безопасным.

Таким образом, растут не только дороги, но и желание путешествовать на четырёх колёсах — без лишних хлопот и с полной свободой передвижения.