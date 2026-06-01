Более 100 юных татарстанцев приняли участие в соревнованиях по картингу

В республике прошли детские состязания по управлению картами, приуроченные к 90-летию Госавтоинспекции. Организаторами выступили Минспорта РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Управление Госавтоинспекции МВД по РТ и Федерация автоспорта Татарстана. На церемонии открытия выступил заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

К участию допустили детей, имеющих лицензию на управление картом. Участников разделили на две возрастные группы: 8–12 лет и 12–16 лет. Победители получили медали, дипломы и призы, а лучшая команда — Кубок Правительства РТ.

Победители в личном зачете: среди младшей группы — Азамат Гарифуллин («Чингисхан», Казань), среди старшей — Артур Фасхутдинов («Торнадо», Богатые Сабы). В командном первенстве победила казанская команда «Форсаж».