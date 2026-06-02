В Татарстане делают автотуризм удобнее: новые детские площадки у трасс и отели за городом

В России развивают автомобильный туризм — это поручение президента. Регионы прокладывают маршруты не только по достопримечательностям, но и так, чтобы вдоль дорог были места, где можно комфортно остановиться на машине или автодоме. В Татарстане уже утверждено четыре таких маршрута.

Как помогают бизнесу

По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» предприниматели могут получить деньги на создание условий для автотуристов. В 2025 году поддержку получили 13 проектов вблизи туристических маршрутов — всего 22 миллиона рублей.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пояснил:

— Эта площадка открыта в рамках нацпроекта. С 2025 года в России впервые появилась отдельная мера поддержки автотуризма. У нас в Татарстане зарегистрировано четыре маршрута, и мы смогли получить эту поддержку, которая направлена на улучшение инфраструктуры вдоль них.

Что уже сделано

На 843-м километре трассы М-7 «Волга» (в 30 км от Казани) на АЗС «Ирбис» устанавливают современную детскую и спортивную площадку. Стоимость проекта — 1,7 млн рублей, из которых почти 1,2 млн — субсидия.

АЗС «Ирбис» не впервые пользуется господдержкой: с помощью нацпроекта предприятие уже благоустроило шесть объектов вдоль трасс.

Финансовый директор ГК «ИРБИС» Роман Фатыхов отметил:

— Мы видим, что в последнее время статистика перевозок по федеральным дорогам растёт. Когда мы строили этот объект в 2012 году, интенсивность движения была максимум 20 тысяч автомобилей в сутки, а сейчас — уже 45 тысяч.

Отели для автотуристов

Развитие автотуризма поддерживает федеральная сеть отелей «3А». Сейчас в 13 регионах России (от Владимирской области до Карелии и Калмыкии) работают 17 гостиниц сети. До конца года откроют ещё 25. В Татарстане уже есть два таких отеля: «3А Казань» в Пестречинском районе и «3А Казань Аэропорт» в Лаишевском районе.

Каждый отель рассчитан на 49 номеров. Гостям предлагают круглосуточное кафе с горячей кухней, бесплатный Wi‑Fi, парковку, бесплатное размещение детей до 5 лет, а также возможность проживания с питомцами.

На KazanForum подписали соглашение о строительстве отеля «3А» в Нижнекамске. Документ подписали гендиректор «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников и первый заместитель руководителя Исполкома Нижнекамска Марсель Хайрутдинов.

Планы на будущее

Начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Михаил Коновалов подчеркнул:

— Автомобильная дорога уже давно перестала быть просто асфальтом, участникам дорожного движения также нужен качественный и современный сервис.

В ближайшее время в Татарстане откроются аналогичные площадки в составе пяти автозаправочных комплексов:

— на 7-м км трассы Р-241 Казань – Ульяновск;

— на 28-м км дороги Р-239 Казань – Оренбург;

— на 125-м км трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск;

— на 1083-м км М-12 «Восток».