В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

С 09:00 4 июня до 11:00 5 июня в Приволжском районе столицы Татарстана прекратится подача воды. Причина — подключение переложенного участка водопровода жилого комплекса по улице Кулагина к центральным сетям, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадают десятки домов.

Списки адресов (основные улицы):

— Авангардная (многоквартирные и частные дома: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 85, 87, 89, 91, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 171, 185, 187 и другие);

— Актайская (1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 15а, 17);

— Владимира Кулагина (1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4Б, 4в, 6, 6а, 6/2, 8, 8а);

— Глазунова (2, 4, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 10, 46, 48/3, 50/4, 52а, 52Б, 54, 56, 58а, 58Б);

— Модельная (1/48, 1Б, 5, 5а, 7, 8, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 13);

— Промысловая (5, 17, 19, 21, 24, 26, 28).

Также без воды останется посёлок Калининский (улицы Айни Садретдинова, Балашовская, Бажова, Варганова, Грунтовая, Доватора, Десятидворная, Кабанная, Малая и Поперечно-Кабанная, Майкопская, Магнитогорская, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Семидворная, Тюменская, Школьная, Авангардный переулок, Тюменский переулок, ПСО «Дружба», СНТ «Труженик»).

Всего под отключение попадают 128 частных домов, 66 многоквартирных домов, 8 социальных учреждений и 12 административных зданий.

Что делать?

Заявки на подвоз воды автоцистернами принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Жителей просят заранее запастись водой. В Водоканале пообещали, что специалисты постараются завершить работы раньше намеченного срока.