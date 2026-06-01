В Казани грузовик сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Сегодня днем на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Сахибгарея Хакима произошло ДТП: 29-летний водитель грузового автомобиля (стаж вождения более пяти лет) при повороте направо не уступил дорогу школьнице, переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Судя по записям видеонаблюдения, после наезда на ребенка водитель продолжил движение.

В результате происшествия девочка-подросток получила травмы различной степени тяжести и была экстренно госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.