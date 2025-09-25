Турфирмы Татарстана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

Деловой визит делегации из Республики Татарстан в Республику Таджикистан завершился подписанием соглашения, направленного на укрепление туристических связей между двумя регионами.

В состав делегации вошли не только туроператоры, но и представители ведущих СМИ, профсоюзов, а также блогеры. В рамках визита представители Татарстана провели оценку туристической инфраструктуры Таджикистана, а также организовали работу средств массовой информации по сбору материалов для ознакомления жителей Татарстана с потенциалом республики.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму, в течение нескольких дней гости знакомились с достопримечательностями столицы – Душанбе, а также посетили другие ключевые регионы страны. Программа включала в себя осмотр исторических памятников, природных объектов и оценку условий для развития различных видов туризма.

Важным событием визита стало участие делегации в Международной туристической выставке Dushanbe 2nd International Tourism Exhibition 2025. На которой представители Татарстана смогли установить контакты с коллегами из других стран.

Центральным событием визита стала встреча с руководством Комитета по развитию туризма Таджикистана, а также ведущими туроператорами страны. Делегацию из Татарстана принял председатель Комитета Джамшед Джумахонзода.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между туристическими фирмами Татарстана и Таджикистана. Документ предусматривает совместную разработку туров, обмен группами туристов, проведение рекламных кампаний и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.