У реки Казанки восстанавливают свободное течение

Третий этап пилотного экологического проекта «Свободный ток» по восстановлению реки Казанки стартовал в Татарстане. Проект зародился в 2021 - 2022 годах и реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по очистке реки проводит татарстанское отделение Русского географического общества.

Фото: tatar-inform.ru

Результаты реализации проекта «Свободный ток» лягут в основу методик экологической реабилитации малых рек в Татарстане и по всей России.

За два года с начала действия проекта разобрано 55 завалов из поваленных деревьев, препятствующих свободному течению реки, из воды извлечено 3800 кубометров древесины, сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Она проинформировала, что в планах на этот год - продолжение мониторинга уже очищенных участков реки, расширение зоны работ на новые участки Казанки, проведение просветительской работы среди населения.

Председатель Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер добавил, что из Казанки собрано и вывезено порядка 800 мешков пластика за два года реализации проекта. Он поделился, что самый большой завал, с которым столкнулись активисты, был высотой в три метра, а длиной - в семь метров!

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков подчеркнул, что в Татарстане 30 рек считаются памятниками природы и являются особо охраняемыми природными территориями. Казанка входит в это число. Чиспияков сказал, что проект «Свободный ток» должен положительно сказаться на состоянии объектов животного и растительного мира, у реки восстановится способность к самоочищению.

