Участники программы «Время героев» посетили фонд «Защитники Отечества» в РТ

В рамках региональной стажировки участники кадровой программы «Время героев» побывали в новом офисе Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» на улице Бутлерова. Гости ознакомились с работой организации, пообщались с ветеранами и обсудили вопросы трудоустройства и социальной поддержки участников специальной военной операции.

Экскурсия по новому зданию

Фонд переехал в новую штаб-квартиру буквально на днях. Экскурсию для почётных гостей провела руководитель филиала в РТ Гузель Удачина. Она показала участникам программы, как организована работа с подопечными, рассказала о медицинском сопровождении и психологической помощи, которая оказывается ветеранам.

Удачина также поделилась историями подопечных, которые сегодня успешно реализуют себя в спорте и получают образование. Встреча продолжилась заседанием круглого стола, где обсуждались ключевые вопросы социальной поддержки ветеранов.

Акцент на трудоустройство

Участников «Времени героев» интересовала проблема текучки кадров, нагрузка на сотрудников фонда и, главное, трудоустройство ветеранов.

«Нетрудоустроенный ветеран, вернувшийся в мирную жизнь, не может себя полноценно реализовать, — отметила Гузель Удачина. — Сегодня наш главный партнер — служба занятости по РТ. Главы муниципалитетов могут реально принять решение о трудоустройстве ветерана. Также мы заключаем соглашения с работодателями, которые дают интересные и востребованные вакансии».

Она подчеркнула, что в основе работы фонда лежит межведомственное взаимодействие, и сегодня фонд готов делиться наработанным опытом.

Впечатления гостей

Участники программы «Время героев» высоко оценили работу татарстанского филиала. Кавалер четырёх орденов Мужества Артур Жумабаев отметил глубину вовлечённости специалистов в работу с ветеранами.

«Я пообщался со всеми специалистами и вижу, как идёт общение, как составляются анкеты. Уровень профессионализма велик, и людям здесь реально помогают. Также мы познакомились с участниками региональной программы «Батырлар» — они идейно заряженные и очень сплочённые. Уверен, их ждут большие успехи», — поделился он.

Герой России, кавалер ордена Мужества, заместитель министра спорта Республики Крым Владимир Манохин также дал высокую оценку работе фонда.

«Региональные аналоги президентской программы «Время героев», такие как «Батырлар», крайне важны. Они воплощают в жизнь инициативу Президента России по подготовке кадров из числа участников и ветеранов СВО для работы в сфере государственного и муниципального управления. Чёткость и слаженность работы каждого звена системы в Татарстане отлажены до мелочей», — подчеркнул он.

О программах

Участники президентской программы «Время героев» прибыли в Татарстан в рамках региональной стажировки. В ходе неё они работают над проектами, направленными на решение проблем ветеранов, членов их семей и гуманитарных активистов.

Региональная программа «Батырлар. Герои Татарстана», в свою очередь, является аналогом федерального проекта. Она готовит кадры из числа ветеранов для работы в органах власти и управления.