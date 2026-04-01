Уличный торговец из Казани получил пять суток ареста за долги по штрафам почти в миллион рублей

1 апреля 2026  18:29

На улице Баумана в ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли сотрудники районной администрации и полиции задержали местного жителя. Как выяснилось, мужчина, торговавший сувенирами, накопил задолженность по штрафам в размере 964 тыс. рублей. Сроки добровольной оплаты давно истекли.

Ранее нарушитель неоднократно привлекался к ответственности за незаконную коммерцию, однако предписания игнорировал. В отношении него составили протокол по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Суд назначил ему арест на пять суток.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов напомнили, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после вступления постановления в силу. За злостное уклонение грозит двукратный штраф либо арест до 15 суток.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом