Уличный торговец из Казани получил пять суток ареста за долги по штрафам почти в миллион рублей

На улице Баумана в ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли сотрудники районной администрации и полиции задержали местного жителя. Как выяснилось, мужчина, торговавший сувенирами, накопил задолженность по штрафам в размере 964 тыс. рублей. Сроки добровольной оплаты давно истекли.

Ранее нарушитель неоднократно привлекался к ответственности за незаконную коммерцию, однако предписания игнорировал. В отношении него составили протокол по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Суд назначил ему арест на пять суток.

В администрации Вахитовского и Приволжского районов напомнили, что штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней после вступления постановления в силу. За злостное уклонение грозит двукратный штраф либо арест до 15 суток.