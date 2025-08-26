Улицы Нижнекамска превратились в галерею с дополненной реальностью

26 августа 2025  16:14
Автор:
Владислав Косолапкин

В Нижнекамске завершился масштабный и уникальный для города проект в сфере публичного искусства. На проспекте Шинников появился самый большой в городе объект паблик-арта — полиптих из четырех монументальных росписей (муралов), объединенных общей концепцией. Его уникальность заключается в интеграции дополненной реальности (AR), которая оживляет изображения и открывает зрителям цифровой архив исторических материалов.

Автором художественной части выступил известный художник Артем Стефанов, мастер создания 3D-иллюзий, преобразующих городское пространство. Технологическую составляющую, AR-наполнение, разработала казанская студия Gorizont Films совместно с иммерсивным художником Русланом Евсеевым. Концепция проекта «Город-сад» отражает идею гармоничного соединения природы, промышленности и urban-среды Нижнекамска. Каждый мурал — это отдельная глава общего рассказа об архитектуре и идентичности города, связанная с другими визуальными иллюзиями и динамичным цифровым повествованием.

Инициатором проекта выступила компания «Татнефть» вместе с бюро паблик-арт проектов «Новь». Процесс создания сопровождался открытыми городскими активностями: мастер-классами, чаепитиями и образовательной лабораторией по дополненной реальности. Также была запущена Школа гидов, где нижнекамцы учились создавать собственные экскурсионные маршруты.

Как отмечают кураторы, этот проект — прецедент для России. Это первый случай, когда один художник создает целый полиптих на фасадах города, рассказывая единую визуальную историю. Цифровое измерение через смартфон позволяет зрителю не только увидеть анимацию, но и погрузиться в архив исторических фотографий, становясь частью диалога между прошлым и настоящим.

