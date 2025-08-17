В Татарстане грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Трагический инцидент произошел 16 августа на перегоне Корса-Арск Горьковской железной дороги. По предварительной информации, 49-летний местный житель попал под колеса грузового состава. Машинист не смог предотвратить столкновение, в результате которого мужчина получил смертельные травмы.

Казанский следственный отдел на транспорте инициировал доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, включая причины нахождения пострадавшего на путях.

Транспортные следователи напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей.