В субботу ушел из жизни директор Набережночелнинского института КФУ Георгий Котиев

news_top_970_100
Республика
17 августа 2025  15:32

16 августа на 58-м году жизни скоропостижно скончался Георгий Котиев – выдающийся ученый, директор Набережночелнинского института КФУ, член-корреспондент РАН.

Как сообщили в мэрии Набережных Челнов и КФУ, Георгий Олегович был признанным специалистом мирового уровня в области машиностроения. За годы работы в МГТУ им. Баумана он создал собственную научную школу, под его руководством разработано более 20 образцов современной техники.

Возглавив Набережночелнинский институт КФУ в 2023 году, Котиев провел масштабную модернизацию учебного процесса. В 2019 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ», а в 2025 он стал членом-корреспондентом РАН.

Коллеги и ученики отмечают неоценимый вклад ученого в развитие отечественной науки и подготовку инженерных кадров.

news_right_column_240_400
Новости
В субботу ушел из жизни директор Набережночелнинского института КФУ Георгий Котиев
Не поддавайтесь на уловки мошенников
В Казани проходят гонки на китайских лодках «Дракон»
В Буинском районе молодой мужчина утонул, купаясь в необорудованном водоеме
В Казани введут временные ограничения движения на проспекте Камалеева
В Татарстане подросток погиб в ДТП, управляя автомобилем без прав
Финалисты «Новой волны» провели в Казани открытую репетицию
В Красновидово отметили Яблочный Спас народными гуляньями