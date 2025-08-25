Ушел из жизни создатель гематологической службы РТ Арыслан Ахмадеев

На 70-м году жизни скончался выдающийся врач-гематолог Арыслан Ахмадеев, посвятивший 45 лет медицинской практике в Республиканской клинической больнице Татарстана, сообщает пресс-служба больницы. Под его руководством в 2013 году был создан первый в регионе блок для трансплантации костного мозга — проект, подготовка к которому велась более десяти лет.

Ахмадеев занимал ключевые позиции в РКБ: 13 лет возглавлял отделение гематологии и 16 лет был заместителем главного врача по медицинской части. В определенный период он оставался единственным врачом-гематологом в стационаре республиканского уровня. Именно его усилиями была создана система гематологической помощи в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Коллеги запомнили его как мудрого и чуткого специалиста, чья фирменная фраза «Лапонька, не суетись» стала символом спокойного и профессионального подхода к лечению сложнейших пациентов. Его вклад в развитие медицины Татарстана включает не только организационные достижения, но и сотни спасенных жизней.

Прощание с врачом пройдет 26 августа в 10:00 в патолого-анатомическом отделении РКБ. Похороны состоятся в 11:30 на кладбище поселка Мирный.