Ушла из жизни икона французского кино Брижит Бардо

На 92-м году жизни скончалась легенда мирового кинематографа, французская актриса и секс-символ 1950-1960-х годов Брижит Бардо. Печальную новость подтвердил её благотворительный фонд.

Артистка, родившаяся 28 сентября 1934 года в Париже, стала настоящим феноменом своей эпохи. Она покорила публику своей естественной красотой и яркими ролями. Всемирную славу Брижит Бардо принесли фильмы «И Бог создал женщину» и «Манина, девушка в бикини».

Несмотря на успех, её детство было непростым. Будущая звезда страдала от проблем со здоровьем и носил очки со скобами, что развивало в ней комплексы. Однако занятия танцами с семи лет и учёба в престижной консерватории заложили основу для её будущей карьеры.

Информация об обстоятельствах и причине смерти пока не разглашается. В конце ноября сообщалось, что актриса была госпитализирована в городе Тулон.