Конец июля в Татарстане будет на 4 градуса теплее нормы

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в третьей декаде июля среднесуточная температура в республике окажется заметно выше климатических значений. Норма для этого периода составляет +20,3 градуса, а в столице – +20,9. Однако по расчётам синоптиков, фактические показатели будут на 4 градуса выше – +24,3 в среднем по региону и +24,9 в Казани.

Тёплая погода без существенных осадков продержится до конца месяца. Гидрометцентр рекомендует жителям учитывать жаркую погоду при планировании дел, особенно в дневные часы. Легкий ветер и отсутствие дождей могут способствовать повышению уровня пожарной опасности. Ведомство продолжит следить за изменениями и при необходимости уточнять прогноз.